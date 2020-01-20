رشا مهدي لمحمد صلاح: متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر

علقت الفنانة رشا مهدي على مشهد الصور التي التقطت للنجم المصري محمد صلاح، عقب إحرازه هدف ليفربول الثاني في مرمى مانشستر يونايتد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". "تويتر". كتبت رشا في تدوينة عبر حسابها قائلة: "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر". Advertisements يذكر أن النجم المصري محمد صلاح شارك في المباراة من بدايتها حتى النهاية، وقد أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 47 بتسديد الكرة خارج المرمى من عرضية مميزة لأندي روبرتسون، قبل أن يسجل هدف فريقه الثاني في الوقت القاتل من المباراة.

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