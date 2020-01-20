الليلة.. عرض "بين بحرين" بسينما الهناجر

يقام في الخامسة مساءً عرض فيلم "بين بحرين" سينما الهناجر، وذلك بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا، ونادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، إضافة إلى شركة التوزيع MAD Solutions.

من المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وذلك بحضور نجوم وصنّاع

الفيلم والجمهور. يشار إلى أن الفيلم يدور حول فتاة تدعى زهرة، تذهب في زيارة قصيرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، حيث تتعرض ابنتها لحادث مأسوي، وتسعى بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خصوصًا في المناطق الريفية.

يذكر أن فيلم "بين بحرين"، بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وهو إنتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شركة أكسير وشركاء التنمية، وذلك إيمانًا منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.