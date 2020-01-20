تستعد كل من النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي لتصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من دهب"، غدًا الثلاثاء الموافق 21 من يناير الجاري.
يشار إلى أن المسلسل تدور قصته فيإطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، وهو مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى من قبل.
"نساء من دهب" بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندى، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومى فؤاد، سهر الصايغ، مصطفى أبو سريع، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد، وإخراج وائل إحسان، ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل وموعد عرض مسلسل "نساء من دهب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.