تفاصيل وموعد عرض مسلسل "نساء من دهب"

تستعد كل من النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي لتصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من دهب"، غدًا الثلاثاء الموافق 21 من يناير الجاري.

يشار إلى أن المسلسل تدور قصته في

إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، وهو مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى من قبل.

"نساء من دهب" بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندى، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومى فؤاد، سهر الصايغ، مصطفى أبو سريع، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد، وإخراج وائل إحسان، ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.