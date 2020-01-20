مجدي الهواري: محمد صلاح بطل.. والجمهور: "عنده أكتر من كده"

أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته بمشهد الصور التي التقطت للنجم المصري محمد صلاح عقب إحرازه هدف ليفربول الثاني في مرمى مانشستر يونايتد، عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
عبّر عن فخره بمحمد صلاح قائلًا: "كنت أتمنى أن أصور المشهد كله الى نهايته الشوط ده واطلعه زي ما هوكده بطل، مبروك ليفربول مشهد الموسم.. مبروك محمد صلاح".
تفاعل عدد كبير من جمهور مجدي الهواري ومحبي محمد صلاح على منشور الأول، قام عدد كبير بالتعليق على الصورة التي نشرها الهواري، وعلى تهنئته لصلاح معبرين عن سعادتهم وفخرهم بمحمد صلاح، لكن وسط كل التعليقات الإيجابيةظهر تعليق من أحد الجماهير، الذي يعبر فيه عن رأي مغاير للجميع، حيث قال "عنده أكتر من كده والله.. بس من ساعة موقف ماني وهو فاقد الثقة شوية.. بس هيفوق إن شاء الله".
جدير بالذكر أن أحدث ما قدمه مجدي الهواري على الشاشة الصغيرة كان مسلسل "الشارع اللي ورانا"، الذي شارك فيه كمخرج ومنتج للعمل أيضًا، الشارع اللي ورانا بطولة لبلبة، الراحل فاروق الفيشاوي، درة، إنجي أبو زيد وغيرهم من النجوم الشباب.
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