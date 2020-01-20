الخميس.. بهججة تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

تحل فرقة بهججة ضيفًا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي، يوم الخميس المقبل الموافق 23 من يناير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في قاعة النهر.

فتحت الساقية إمكانية الحجز للحفل من خلال موقعها

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الإلكتروني على الإنترنت أو بالطبع من خلال شباك التذاكر بمقر الساقية بالزمالك، أما عن أسعار التذاكر فهي 67 جنيها مصريا.

الجدير بالذكر أن فرقة بهججة قدمت

العديد من الحفلات على مسرح ساقية الصاوي وسط تفاعل جماهيري كبير، وتعد فرقة بهججة من الفرق الغنائية التي تقدم فن المونولوج وبعض الأغاني الكوميدية التي يحبها الجمهور ويشيدون بها. كما أن فرقة بهججة تعد من الفرق النسائية وتعتبر أسماء أبو اليزيد إحدى عضوات الفرقة.