ريم البارودي تعتذر عن عدم استكمال مسرحية جوازة مرتاحة

اعتذرت الفنانة ريم البارودي عن عدم استكمال عرض مسرحية "جوازة مرتاحه"، الذى كان مقررا عرضها في نهاية الشهر الجاري علي مسرح أوبرا جامعة مصر.
كتبت ريم على ستورى انستجرام "تم انسحابي واعتذارى نهائيا عن مسرحية "جوازة مرتاحه " شكرا للجميع ".
كانت المسرحية قد نجحت فى تحقيق ردود
مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وهو عرض كوميدى مأخوذ عن واحدةمن أهم روايات شكسبير المعروفة باسم "ترويض النمره"، ومن بطولة ريم البارودي وأحمد صفوت وهشام اسماعيل ومنة عرفة، وكانت تعرض لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ثم تم اضافة يوم رابع آنذاك بسبب الإقبال على المسرحية، كما أن المسرحية أعادت ريم البارودي إلى خشبة المسرح بعد عشرة أعوام من الغياب حين لعبت بطولة مسرحية "زى الفل" على مسرح البالون عام 2009.
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