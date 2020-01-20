بالصور.. وزير الثقافة في ضيافة عرض البخيل

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مساء أمس الأحد، على مسرح ملك برمسيس العرض المسرحي "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح.
كان شهد العرض حضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان شادي سرور مديرفرقة مسرح الطليعة، بالإضافة الى عدد من الفنانين والمسرحيين، وسط إقبال جماهيري كبير .
جدير بالذكر أن أحداث عرض "البخيل" تدور في إطار كوميدي عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائما للكسب المادى واكتناز المال بكل الطرق الممكنه، حتى إذا جاء ذلك على حساب
العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.
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