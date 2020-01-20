وفاة والد المخرج حاتم علي وتيم حسن ينعاه

ميرنا وليد - بيروت - توفي والد المخرج السوري ​حاتم علي​، وأعلن عن الأمر الممثل السوري ​تيم حسن​، الذي نعاه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"تعازيّ للأستاذ الكبير و الأخ و الصديق حاتم علي و عائلته الغالية بوفاة والده الكريم رحمة الله عليه وأسكنه جنته ، الله يصبركن ويعينكم ؛ إنا لله وإنا اليه راجعون".

يشار إلى أن أجدد أعمال حسن مسلسل "العميد" الذي بدأ عرضه مؤخراً، ويشاركه البطولة الممثلون كاريس بشار، بديع أبو شقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو، دارينا الجندي، كميل سلامة، ومعن عبد الحق، من تأليف وإخراج باسم السلكا.

كما أنه يستعد للدخول بمشروع درامي جديد وضخم، يؤدي فيه شخصية تاريخية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو القيادي والمناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة، من إخراج سامر البرقاوي.

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