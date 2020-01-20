خاص الفن-شادي قرقماز يكشف كل تفاصيل تورطه بقضية الدولارات المزورة

ميرنا وليد - بيروت - أوضح الفنان اللبناني ​شادي قرقماز​ حقيقة ما حصل معه في قضية الدولارات المزورة، فقال في تصريح خاص لموقع الفن :"أحد الأشخاص من منطقة البترون باعني دولارات اكتشفت أنها مزورة، واكتشفت أن هذا الشخص اشترك مع شخص آخر في جلب هذه الدولارات وهو بشير تامر المتورط في 20 مذكرة توقيف بقاضايا تزوير بطاقات الهوية وباسبورات وعملة ووكالات أراضي".

وتابع شادي:"ومع هذين الشخصين هناك متورطين من عائلة مكاري وعلّو من منطقة بريتال".

وأشار أنهم نصبوا لهم فخاً حين توجه لرد الدولارات المزورة واسترداد أمواله الأصلين بالليرة اللبنانية".

وأضاف:"أنا بريء كلياً من هذا الموضوع، استغرق أمر اثبات البراءة بعض الوقت بسبب سياق الإجراءات القانونين والبحث عن المتورطين وجلبهم".

واستدرك:"قاضي التحقيق بجبل لبنان القاضي حنا بريدي هو الذي كشف الحقيقة بكاملها."



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