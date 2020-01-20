ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية الين لحود صورة من المطار تعلن فيها انها تغادر البلد، وبعد ان اثارت الجدل منذ ايام بخبر هجرتها من لبنان اكدت ألين في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انها لم تحسم امرها بشأن مغادرة وطنها بعد.

وقالت: "اسافر الى اوروبا للاجتماع مع بعض الاشخاص او المؤسسات، مبدئيا المشاريع ستكون بين بلجيكا وفرنسا ولكن لا شيء محسوم حتى اللحظة فلا زلت ادرس المشاريع الى ان احسمها بالفترة المقبلة."

وكانت قد غردت : "لايمتى رح تضلوا تلقوا اللوم على بعضكن البعض و تتهربوا من المسؤولية؟ كلكن لازم تعملوا شي لهالبلد، جعنا، تعبنا، كفرنا، وعوا بقى.. الناس الها ٣ اشهر عم تصرخ. و بعدين؟ ايه انا وكتار فالين، عم تجبرونا نفل لانو الهيئة معكن ما في حل. مثل الاولاد مامي قوليلو مامي هو بلش".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ألين لحود تكشف حقيقة "هجرتها" من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.