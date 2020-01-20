ميرنا وليد - بيروت - إنتقد الممثل العالمي ​روبرت دي نيرو​ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مجدداً ولكن دون أن يسميه، وجاء ذلك خلال حصوله مساء أمس الأحد على جائزة نقابة ممثلي الشاشة تكريماً له على مجمل أعماله.

وقال دي نيرو:"هناك صواب وهناك خطأ وهناك منطق سليم وهناك إساءة استغلال سلطة، وأنا كمواطن أملك الحق مثل غيري...للتعبير عن رأيي"، مضيفاً: "أملك صوتاً أعلى بسبب مكانتي وسأستخدمه كلما رأيت إساءة سافرة لاستغلال السلطة وهذا كل ما يمكنني قوله الليلة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها دي نيرو ترامب، إذ كان قال سابقاً:"أتمنى أن يذهب إلى السجن، لا أريده ميتًا، لا أطيق الانتظار حتى أراه خلف القضبان"، لافتاً إلى إن المشكلة تكمن في أن لبلدهم رئيس عصابات يعتقد أن لديه كامل السلطات والصلاحيات لفعل كل شيء وقال إنهم سيواجهون خطرًا أكبر إذا تمكن من الإفلات من العقاب من جراء أفعاله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روبرت دي نيرو ينتقد دونالد ترامب مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.