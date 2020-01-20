باتريك مبارك يتعرض لإصابة برصاص مطاطي في مواجهات وسط بيروت.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أُصيب الممثل اللبناني ​باتريك مبارك​ برصاص مطاطي في كتفه، وذلك أثناء مشاركته في المواجهات التي وقعت أمس بين قوة مكافحة الشغب والمتظاهرين في وسط بيروت، وقد نقل الى أحد المستشفيات في بيروت للمعالجة.

ونشر مبارك عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً مضرّجاً بالدماء بعد معالجة إصابته، وأيضاً للرصاص المطاطي الّذي أصابه، وعلّق: "هيدي الرصاصة يللي انشالت منكتفي.. هيدي رصاصة مطاطية فرمتني، يا محلا الدوشكا".

وأضاف: "بعد 3 ساعات وقطع شريان وعصب، بإسم ربّي ان شاء الله خير.. شكراً لمستشفى الجامعة الأميركيّة، شكراً لمصطفى وحسين يللي تبرّعولي بالدم".

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