سيرين عبد النور بفيديو طريف مع إبنها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو طريفاً مع إبنها "كريستيانو".

وظهرت سيرين في الفيديو وهي تلعب مع "كريستيانو"، الذي كان يقوم بوضع يديه على أنفها وداخل عينيها، وعلّقت قائلة: "اه.. هيك بيلعبو الصبيان؟ دمرني لا وآخر شي بدو يقبعلي سنّي".

يُذكر أن سيرين تقدّم بطولة مسلسل "دانتيل"، والذي تنطلق أعمال تصويره في الشهر الحالي، تحت إشراف المخرج السوري المثنى صبح، والتحضيرات تسير من قبل الشركة المنتجة للمسلسل، لإتمام ما يلزم لإنطلاق هذا العمل من بيروت.

ويشارك في بطولة المسلسل محمود نصر، سارة أبي كنعان، وسلوم حداد، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، إخراج المثنى صبح، وإنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان.

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