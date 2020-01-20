خاص الفن - ياسر جلال يوافق على عدم زيادة أجره لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثل المصري ​ياسر جلال​ الذي يصور مسلسله الجديد "الفتوة" في الوقت الحالي، جرى التعاقد معه مقابل الحصول على 8 ملايين جنيه، أي أنه لم يزيد عن أجره في مسلسل "رحيم" الذي تعاقد عليه العام الماضي.

وقد وافق جلال على الأمر نظراً للحالة التي شهدتها الدراما المصرية في الاعوام الماضية من تراجع بسبب الأجور الضخمة للنجوم والنجمات، فقرر جلال الموافقة لكي يتواجد بعمل قوي ويواصل حصوله على البطولة المطلقة في السنوات الأخيرة.

يشاركه في بطولة المسلسل الممثلان مي عمر ورياض الخولي، وتدور أحداث العمل عن فتوات الحارة في فترة زمنية قديمة وهو ما تدرب عليه ياسر خلال الفترة الماضية.

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