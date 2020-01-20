شاهد: أول ظهور للفنانة ريهانا برفقة مغني أمريكي بعد انفصالها عن حبيبها السعودي حسن جميل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 12:53 مساءً - نشرت مجلة Us weekly صوراً للفنانة العالمية ريهانا تظهر فيها برفقة مغني الراب الأميركي أساب روكي، وهما يتجولان في مدينة الألعاب في نيويورك.

وجاء ذلك بعد انفصالها عن حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل بعد علاقة دامت لمدة 3 سنوات.

وتعود علاقة ريهانا ورجل الأعمال حسن جميل تعود إلى عام 2017 حين تم رصدهما لأول مرة من قبل الصحافة، وإنتشرت صورهما على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

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