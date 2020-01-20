- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 12:53 مساءً - كشف الفنان اللبناني ” باتريك مبارك ” عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابته برصاص مطاطي في كتفه خلال مشاركته في المواجهات التي وقعت يوم أمس بين قوة مكافحة الشغب والمتظاهرين في وسط بيروت .
ونقل باتريك مبارك إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم وأكد أنه سيخرج في الساعات المقبلة من المستشفى .
ونشر مبارك صورا للرصاص المطاطي الذي أصابه إلى جانب صورة لكتفه وتظهر الدماء عليه بعد معالجة إصابته .. وكتب في تعليقه عليها : ” هيدي الرصاصة يللي انشالت من كتفي .. هيدي رصاصة مطاطية فرمتني .. يا محلا الدوشكا ” .
وتابع : ” بعد 3 ساعات وقطع شريان وعصب بإسم ربي إن شاء الله خير .. شكرا لمستشفى الجامعة الأمريكية .. شكرا لمصطفى وحسين يللي تبرعولي بالدم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان لبناني يتعرض لإصابة بالرصاص المطاطي خلال مشاركته في تظاهرات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.