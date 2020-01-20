شاهدوا والد ميغان ماركل يهاجمها مجدداً: “إنها ليست الفتاة التي ربيتها”

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 12:53 مساءً - هاجم ​توماس ماركل​ إبنته ​ميغان ماركل​ زوجة ​الأمير هاري​، وذلك بعد قرارهما المفاجئ بالتخلي عن مهامهما الملكية، وهو الامر الذي أحدث جدلاً كبيراً.

وجاء هجوم توماس هذا، في في فيلم وثائقي حديث بالتعاون مع شبكة Channel 5 البريطانية، قائلاً:”تشويه سمعة العائلة الملكية وتدمير ما يعد بمثابة حلم لكل فتاة، من أجل المال”.

وأضاف:”أصبحا ضائعين، ويحوّلان العائلة الملكية إلى متجر وول مارت عملاق ذا تاج”.

وتابع:”انفصال هاري وميغان عن العائلة الملكية.. إنه لأمر مخيب للآمال؛ لأنها حققت بالفعل حلم كل فتاة، فكل فتاة تريد أن تصبح أميرة، وقد حققت ذلك بالفعل وهي الآن تتخلى عن ذلك.. يبدو أنها تفعل ذلك من أجل المال”.

وأكمل قائلاً:”إنها ليست الفتاة التي ربيتها”، وأضاف بشأن الثنائي: “عندما تزوجا، قبلا الالتزام بأن يكونا جزءا من العائلة الملكية ولتمثيل أفرادها، ويالها من حماقة منهما أن يتخليا عن ذلك”.

وتابع توماس: “هذه واحدة من أعظم المؤسسات المعمرة، وكل ما يفعلانه هو تدميرها وتشويه سمعتها والتقليل منها..لا يجب عليهما فعل ذلك”.