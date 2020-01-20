دنيا بطمة تردّ على قضية “حمزة مون بيبي” بطريقة استعراضية – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد قضيتها الشهيرة “حمزة مون بيبي” الشهيرة، قررت الفنانة المغربية دنيا بطمة أن تأخذ الأمور إلى مكان مختلف والظهور إلى العلن لتوضيح الأمر.

وقررت النجمة المثيرة للجدل الردّ على كل ما ينتشر من أخبار حولها من خلال مقاطع فيديو نشرتها على تطبيق “انستغرام” ظهرت فيها مع عائلتها أثناء جولة لها في إحدى المراكز التجارية في المغرب، وسط جموع غفيرة من الجمهور الذين حاولوا التحدث معها او التقاط الصور التذكارية للتعبير عن حبهم الكبير لها.

وعلقت بطمة على المقاطع قائلة: “الرأي العام على أرض الواقع احبكم وشكرا على حبكم وتقديركم لي الله يكبر بيكم ناس بلادي لعزاز، هذا ما شاء الله ومدرناش اعلان عن تاريخ الحضور كنحماق عليكم”.

وتابعت “حب الناس لا يقدر بثمن والقبول من الله سبحانه وان ينصركم الله فلا غالب لكم”.

وحاولت بطمة من خلال ظهورها في مكان عام أن تضع حدّا لكل من يتهمها بقضية “حمزة مون بيبي” وأن توجه رسائل واضحة لهؤلاء بأنها ليست ممنوعة من السفر كما أشيع وبأن شعبيتها لا تزال كبيرة في المغرب.