زينة تستشير جمهورها: “اليمين أو الشمال؟”

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة زينة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، صورتين لها من آخر إطلالاتها جمعتهما في صورة واحدة ظهرت فيهما وهي ترتدي نظارتين شمسيتين، طالبة من متابعيها مساعدتها على الاختيار.

وتلقت زينة العديد من التعليقات من جمهورها دون أن يتفقوا على واحدة من الاثنتين، حيث اختارت مجموعة النظارة في الصورة اليمنيى في حين اختارت مجموعة ثانية الموجودة في الناحية اليسرى واقترحت عليها مجموعة ثالثة أن تحتفظ بالنظارتين.

يذكر أنه يعرض حاليا لزينة فيلم “الفلوس”، بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. وتدور أحداث الفيلم حول “سيف”، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

يذكر أن زينة لم تعلن حتى الآن ما إذا كانت سوف تخوض سباق رمضان القادم أم ستستمر في الغياب عن السباق بعد تغيها العام الماضي، حيث كان آخر عمل قدمته في الدراما مسلسل “أزمة نسب”، والذي عرض منذ عامين.

وكانت قد أعلنت من خلال حسابها على “إنستغرام” فوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في فيلم “الفلوس”، وذلك من مهرجان “كزا أرت”، الذي أقيم منذ أيام قليلة في مدينة كزابلانكا بالمغرب.