بعد انفصالها عن الأسرة الملكية.. هذه الدوقة هي خليفة ميغان ماركل وعودة لشبح الأميرة ديانا

متابعة بتجــــــــــرد: تسلط الأضواء بشكل لافت حالياً على الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل بعد إعلان انفصالهما عن الأسرة الملكية وتجريدهما من ألقابهما.

وأثار هذا ضجة كبيرة في أوساط متابعي أخبار الأسرة الملكية. وتساءل الكثيرون عن هوية الزوجين اللذين سيشغلان مكانة الثنائي بعد مغادرته الحياة الملكية.

وذكر تقرير لموقع النسخة الفرنسية من مجلة Gala أن الملكة إليزابيث الثانية أعلنت اسمي هذين الزوجين وهما الأمير إدوارد وزوجته صوفي رايس جونز.

ويأتي هذا رغم أن الكثير من التقارير تحدثت عن احتمال حلول الأميرتين بياتريس وأوجيني في هذا المنصب.

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وأشار الموقع إلى أن أندرو وزوجته اللذين يحملان لقب دوق ودوقة ويسيكس ظهرا مؤخراً إلى جانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون في قصر باكينغهام خلال إطلاق قمة حول الاستثمار في المملكة المتحدة وأفريقيا.

وذكر التقرير أن دوقة ويسيكس تعرف بلقب “ديانا الجديدة” بسبب الشبه بينها وبين الأميرة الراحلة. وأضاف انها تحظى بقبول الملكة حيث تجلس غالباً إلى جانبها في الكثير من تنقلاتها على متن العربة الملكية في بالمورال أو ساندريغهام.

ويشار إلى أنها ابنة تاجر شهير ومن المعروف أن علاقة جيدة تجمعها ودوقة كامبريدج كايت ميدلتون حيث تقدم لها بعض النصائح في مجال الموضة. ويذكر أنها تبلغ الـ54 عاماً وأن لديها ولدين هما لايدي لويز، 16 عاماً والفيكونت جايمس، 12 عاماً.