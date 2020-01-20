روبيرت دي نيرو يهاجم دونالد ترامب مجددًا

استطاع الممثل روبرت دي نيرو، أن يحصد على جائزة نقابة ممثلي الشاشة تكريمًا له على مجمل أعماله.

الجائزة التي فاز بها “دي نيرو”، تمنح سنويًا بعد 50 عامًا، وذلك بعدما قدّم الممثل خلال مسيرته الفنية بطولة أفلام منها ”ذا دير هانتر” و “ريجنج بل” و”ميت ذا بيرنتس”، و”ذي أيرش مان” وغيرها من الاعمال.

وكالعادة، انتهز “دي نيرو” هذه المناسبة المهمة لتوجيه انتقاد غير مباشر للرئيس دونالد ترامب.

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وبعد صعوده إلى خشبة المسرح مساء يوم الأحد لاستلام الجائزة هاجم “دي نيرو” الرئيس ترامب مجددًا دون أن يذكره بالاسم.

وقال دي نيرو ”هناك صواب وهناك خطأ وهناك منطق سليم وهناك إساءة استغلال سلطة، وأنا كمواطن أملك الحق مثل غيري…للتعبير عن رأيي أملك صوتا أعلى بسبب مكانتي وسأستخدمه كلما رأيت إساءة سافرة لاستغلال السلطة وهذا كل ما يمكنني قوله الليلة“.

وهذه ليست المرة الاولى التي يوجه فيها روبرت دي نيرو، انتقاداته اللاذعة للرئيس دونالد ترامب الذي يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تتعلق باتهامات إساءة استغلال السلطة وتضليل الكونغرس.