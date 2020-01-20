خاص- ماذا يفعل رجلا الأعمال احمد أبو هشيمة وفهد الزاهد معًا في لندن؟

خاص- الخليج 365: على هامش تواجده في لندن حيث يشرف شخصياً على الأعمال الفنية الي تنوي الشركة اصدارها قريباً، علم موقع “الخليج 365” أن صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد ألتقى برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

اللقاء تم في مدينة الضباب لندن ولكن لم يرشح عنه أي تفاصيل، ولكن الأكيد انهما لم يبحثا في مواضيع فنية ولكن كرجُلَي أعمال رائدين في مجالهما، لا بد ان حديثهما تركّز حول استثمارات ضخمة وتعاونات مثمرة فيما بينهما في كل من مصر والسعودية.

وبحسب مصادرنا، فإن الحديث كان ودياً بين “الزاهد” و “أبو هشيمة” حيث تبادلا ارقام هواتفهما ليستكملا البحث لاحقاً فيما بينهما حول دعم الاستثمارات وتعزيزها ما بين مصر والسعودية.

اذاً، كيف سيترجم هذا اللقاء بين رجُلَي اعمال مهمّين بمكانة فهد الزاهد وأحمد أبو هشيمة خاصة أن لهما استثمارات ونجاحات عدة في عدد من الدول؟