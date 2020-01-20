فوز العتيبي: خرجت من مركز الشرطة بكفالة.. وتهمتي سخيفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الناشطة السعودية فوز العتيبي متابعيها بأنها مواطنة عادية يوقع عليها عقوبة إذا أخطأت في المملكة، مؤكدة أنها كانت محتجزة للتو في أحد مراكز الشرطة وخرجت بكفالة، نافية ما يتردد حول حمايتها من الدولة.

جاء حديث العتيبي ردًا على إحدي المعلقات قالت لها عبر "تويتر": "فوز العتيبي ومريم العتيبي وأختهم الثالثة مدري وشسمها هذول البنات الوحيدات بالسعودية الي ماخذين حقوقهن بدون موافقة أهلهن"، مضيفة: "سبحان الله بين ملايين النساء اللاتي يسجن واللاتي يقتلن هن عندهن حماية من الدولة شغلو عقولكم شوي وبتعرفون أنهن مدعومات من الحكومة السعودية لتلميع سمعة البلد".

ليأتي رد العتيبي قائلة: "‏المشكلة توني طالعة من المركز بكفالة وقبل أسبوعين نفس الشيء وانتظر أشوف نهاية الموضوع، ياخي مشكلة اللي جالس ببيته وينظر عليك بالتويتر وانت جالس تكافح وتصارع الواقع عشان تمارس حقوقك".

وأوضحت العتيبي ردًا على أسئلة المغردين حول التهمة الموجهة إليها قائلة: "تهم ‏‎سخيفة مرة عباية مرة لبس المشكلة التمييز اللي صاير يغبن أكثر من الاستدعاء الأجنبيات عادي محد يستدعيهم ولا يضايقهم والمرأة السعودية يستقعدون لها حتى وهو وطنها".

وحين ردت عليها المعلقة: "‏‎ما في ولا بنت طلعت من مركز بكفالة، كلهن لازم توقيع ولي الأمر"، ردت فوز: "‎روحي وراك بس من يوم الدنيا دنيا والكفالة الحضورية مالها علاقة بولي الأمر أي موظف سعودي يقدر يكفلك ولا عمرك تتكلمين بشيء تجهلينه".

وتطرقت العتيبي للحديث عن إحدى النشاطات اللاتي يخالفن عادات وتقاليد المملكة دون محاسبة قائلة: "‎تنبح عشانها عايشه ببريطانيا ولأنها فضلت الانسحاب عقلها مو مستوعب إن غيرها فضل مواجه الواقع رغم الضرر والمتاعب اللي يواجهها كل يوم، دون أن تذكر اسم المقصودة".

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وحظي تصريح العتيبي بتفاعل واسع بين المتابعين بين مؤيد وناقد لها على جرأتها وأسلوبها الذي تتبعه، فقال أحدهم: "‏‎التاريخ راح يسجل اسمك، يكفي أن أول سعودية تحررت من تخلف العباية والحجاب داخل البلد هي فوز العتيبي".

ودعمها آخر بقوله: "‏‎صدقيني الأجيال القادمة سوف تدعي عليك بالرحمة والتوفيق لأنك حاربتي من أجل حقوقهم وستبقين رمز لكل امرأة سعودية".

في حين هاجمها ‏آخر بقوله: "مو عاجبتك اطلعي بره ومارسي اللي تبينها مو عندنا".

جدير بالذكر أن فوز العتيبي ناشطة نسوية سبق أن أثارت الجدل أكثر من مرة، بدءًا من تجولها في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض بدون عباءة ونشرها للفيديو عبر "تويتر"، ثم نشرها لطلباتها من زوجها أحمد الموسى حتى تقبل الزواج به، والتي كان أبرزها نصف مليون ريال مهرًا لها، وأن لا يتزوج عليها.

كما دأبت على نشر مقاطع جريئة مع زوجها كان آخرها خلال رأس السنة حينما ظهرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ"تويتر" في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات وهما يقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي، وبعدها نشرت فيديو آخر وهي في حضن زوجها جعلها عرضة لهجوم واسع.