جينيفر لوبيز بمجوهرات ماسية بقيمة 9 مليون دولار في حفل SAG!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألقت النجمة العالمية، جينفر لوبيز خلال حضورها حفل جوائز توزيع Screen Actors Guild في لوس أنجلوس مساء أمس.

ولم تختر لوبيز ثوبًا رائعًا فحسب، بل كانت ترتدي أيضًا قطعًا ماسية بقيمة 9 ملايين دولار، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت جينفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عامًا، مرشحة في هذا الحدث للأداء المتميز كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Hustlers الدرامي.

وارتدت لوبيز فستانًا أسود من الستان وعاري الظهر، وأكملت إطلالاتها بمجوهرات الصائغ الأمريكي الشهير، هاري وينستون التي تضمنت قلادة متدلية من الألماس وأقراط متدلية من الماس وسوار من الألماس وخاتم ألماس على شكل وسادة، وكلها مرصعة بالبلاتين.

ورافق أليكس رودريغيز خطيبته لوبيز، والذي كان يقف إلى جانبها طوال حفل الجوائز.

وارتدى رودريجيز سترة سهرة كحلية فاخرة مع بنطلون أسود وربطة عنق سوداء.

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وعندما علمت لوبيز في 11 ديسمبر أنها حصلت على ترشيح SAG، قامت بنشر فيديو على حسابها على انستغرام، وكتبت:"امسك دموعي... يعني الكثير بالنسبة لي لكي أتعرف على زملائي الممثلين !!! شكراً جزيلاً @ sagawards لهذا الترشيح ♥ ️ هذا يعني حقًا العالم بالنسبة لي !!! لا تيأس أبدا!!".

ومع ذلك، ذهبت الجائزة إلى لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، والتي تم اختيارها في حفل الأوسكار الشهر المقبل، ولم تحصل جنيفر على ترشيح لجائزة الأوسكار عن دورها في Hustlers.

كانت قد رفعت سيدة تدعى "رومانيا" دعوى قضائية ضد النجمة جنيفر لوبيز، بسبب سوء تقديمها شخصيتها خلال أحداث فيلم "Hustlers".

وشعرت رومانيا بأن قصة الفيلم صممت خصيصًا لكي تكون مناسبة للوبيز بطلة العمل، وهو ما أدى الى الإطاحة ببعض التفاصيل الخاصة بحياتها، مضيفة: "القصة لم تكن ملهمة كما أظن".

وطالبت بتعويض 20 مليون جنيه إسترليني من شركة الإنتاج الخاصة بلوبيز.

وتدور قصة الفيلم حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليلي شهير بنيويورك، يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات، ويعتبر فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشاركت جنيفر لوبيز وكاردي بي في بطولته وعدد كبير من النجوم العالميين، أبرزهن: كونستانس وو، وجوليا ستيلز، ومادلين بريور، وكيكي بالمر، وليزو.