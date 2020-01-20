صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تكشف علاقة رومانسية

القاهرة - لايف ستايل
أثير جدل كبير خلال الأيام الماضية عن علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى، بعد ظهورهما الرومانسى خلال إحتفالها بعيد ميلادها الـ40.
وظهر العوضى فى أغلب الصور بجوار ياسمين عبد العزيز ما أثار الأقاويل على وسائل التواصل الاجتماعى.
وأثارت تعليقات العوضي على الصور العديد من التساؤلات بين محبي النجمين عن حقيقة ارتباطهما، وجاءت بعضها: "مبروك" _ "شكلهم لايقين علي بعض اووووي"، و"يارب يرتبطوا".
أحمد العوضى مواليد عام 1987، أى أنه أتم عامه الـ32، أى أنه أصغر منها بحوالى 7 سنوات، وبالنظر إلى مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز التى كشفت عنها خلال تواجدها مع برنامج "معكم منى الشاذلى" وأكدت أنه أقرب لاستايل أحمد زكى.
وقالت ياسمين عبد العزيز: "مليش أنا فى العيون الخضراء والشعر الأصفر"، وشددت على أنها لازم تحب وتتحب، من هذا نجد أن أحمد العوضى هو الأقرب لفتى أحلام ياسمين عبد العزيز.
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