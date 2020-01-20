نجل سيرين عبد النور يداعبها بعنف









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلت النجمة سيرين عبد النور على الجمهور بلقطاتٍ طريفة مع نجلها كريستيانو من خلال الفيديو القصير الذي نشرته عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". حيث ظهر الصبي الشقي وهو يداعبها متسبباً بألم على أنفها وعينيها، فعلّقت بالعامية اللبنانية: "اه.. هيك بيلعبو الصبيان؟ دمرني لا وآخر شي بدو يقبعلي سنّي".

من جهةٍ أخرى، تُطل الممثلة اللبنانية في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "دانتيل" الذي يُخرجه المثنى صبح وتنتجه شركة "إيغل فيلمز" لجمال سنان. حيث ستُقدِّم شخصية رومانسية لشابة تعيش قصة حب تفرقها الظروف الصعبة عن حبيبها. علماً أنها تُشارك في بطولته إلى جانب سلوم حداد ومحمود نصر.

