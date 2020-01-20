لطيفة تُشوِّق الجمهور لأغنيتها الجديدة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شوقت الفنانة التونسية متابعي صفحاتها على موقع التواصل الإجتماعي لأغنيتها الجديدة "في الأحلام" من ألبومها الجديد "أقوى واحدة" المقرر إطلاقه خلال الأيام المقبلة.

حيث نشرت فيديو ترويجي قصير للأغنية واعدة بطرحها خلال ساعات، وكتبت عليه كلمات مطلعها: "بتبص لدي و لدي و شات قبل ما بتنام وكمان تليفونك ليه واخده معاك في الحمام!".

وعلقت: "استنوا اغنيتي الجديدة في الأحلام من البومي الجديد أقوى واحدة بعد يومين"، كما كانت نشرت لطيفة مقطع فيديو من كواليس تحضيرها لألبومها الجديد "أقوى واحدة" في الاستديو، وظهرت في الفيديو وهي ترقص، وعلّقت عليه قائلة :"أنا والملحن الكبير وليد سعد، وكواليس تحضير أغنيات ألبوم أقوى واحدة".

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