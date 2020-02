شكرا لقرائتكم خبر عن هوليوود جمعتهما.. هل تعود علاقة براد بيت وجينفر أنستون بعد قبلات وأحضان حفل SAG؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجمان العالميان جنيفر أنيستون وبراد بيت لصدارة المشهد فى هوليوود من جديد بعد انقطاع العلاقة بينهما لسنوات طويلة بسبب طلاقهما عام 2005، حيث ظهر النجمان العالميان، جنيفر أنيستون وبراد بيت في حفل جوائز SAG ، مساء الأحد، وهما يتبادلات الأحضان والقبلات على كواليس المسرح وهو ما رصدته الكاميرات وتناقلت تبعاته الصحف العالمية عن مدى عودة العلاقة بينهما من جديد.



فى بداية الأمر تسلم النجم العالمى براد بيت، جائزة أفضل ممثل أداء متميز، عن دوره في فيلم "ذات مرة.. في هوليود Once upon a time in Hollywood، وقال أثناء صعوده للمسرح لتسلم الجائزة: "دعنا نكون صادقين، لقد كان العمل جزءًا صعبًا، ولكن أن يقوم الرجل المنتشي بخلع قميصه ولا يجد زوجته بجانبه هذا أمر كبير"، وفجأة تحولت كاميرات الحفل إلى زوجته السابقة جنيفر آنستون التي ضحكت على مزاح براد بيت، وصفقت له مع ابتسامة هادئة.



وبعد ذلك، رصدت الكاميرات براد بيت فى الكواليس وهو يتابع تكريم جنيفر أنستون فى نفس الحفل أيضا كأفضل ممثلة عن دورها بمسلسلThe Morning Show، وظهر براد بيت مبتسم ومهتم للغاية وهو يتابع كلمة جنيفر أثناء تكريمها وكأنه ينتظر كلمة تعلق بها على مزاحه خلال تكريمه عن معاناته لافتقاد الحياة الزوجية.

وعقب انتهاء تكريم الثنائى جنيفر أنيستون وبراد بيت، التقت جنيفر مع براد في كواليس المسرح، حيث تبادلا الأحضان والقبلات، التي بدت صادمة لمن حولهما، خاصة بعد انفصالهما بسبب "خيانة" براد كما أكدت وسائل إعلام آنذاك، ثم ظهرت جنيفر أنيستون فى لقاء تلفزيونى عقب لقاءها بزوجها السابق لتعلق على مشهد عناقهما وتبادل القبلات قائلة: "هذا أمر هستيري، ولا أعرف ماذا أقول".

وكانت قد أعلنت النجمة العالمية جينيفر أنستون هى وزوجها جستن ثيرو عن انتهاء زوجهما، والذى استمر 9 سنوات ونصف عامين زواجا بجانب 7 أعوام من العلاقة العاطفية، هذا حسبما أكد الثنائى فى البيان، الذى نشر على موقع جريدة الديلى ميل البريطانية وورد فيه: "للمحاولة للحد من أى تكهنات أخرى، قررنا إعلان انفصالنا، وهذا القرار اتخذناه بكل حب فى نهاية العام الماضى، فنحن اثنان من الأصدقاء المقربين اللذين قررا إنهاء علاقة حبهما، ويأملان فى صداقة مستمرة فى المستقبل، كنا سنقوم بهذه الخطوة فى سرية تامة، لكن بعد انتشار الشائعات، فأردنا أن ننقل الحقيقة لكم".

فيما أكدت مصادر مقربة لموقع E News، أن النجم العالمى براد بيت مازال على تواصل مع زوجته السابقة النجمة جينفر آنستون، ولكنها علاقة محدودة، ويأتى هذا التأكيد بعد ظهور تقارير تفيد أن الممثل البالغ من العمر 53 عاما يتواصل مع آنستون وسط فوضى معركة الطلاق مع أنجلينا جولى.