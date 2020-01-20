شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف فواخرجى تستعيد ذكريات زمان بصورة من أيام طفولتها.. شوف شكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة السورية سولاف فواخرجى، ذكريات طفولتها بصورة قديمة منذ طفولتها، حيث نشرت سولاف على حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، صورة لها منذ أيام طفولتها وعلقت عليها قائلة "و منشتقلنا ..... سلاف فواخرجي"، ولقت الصورة تفاعل كبير من محبيها ومتابعيها عل مواقع التواصل الاجتماعى وبعض الفنانين العرب الذى أبدوا اعجابهم بصورتها وأيام الطفولة.



سولاف فواخرجى تستعيد ذكرياتها

أحيت الفنانة السورية سولاف فواخرجى الذكرى الثالثة لوفاة شقيقتها "نهى" بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، إذ كتبت: "مرت السنة التالتة على ذكرى رحيلك يا أختى.. سريعة الأيام كأنها إمبارح صارت من شدة قسوتها ، وبطيئة وطويلة وتقيلة لما منحسب شوقنا لحبايبنا وحاجتنا الهن.. لحبهن ودعمهن.. ولضحتكهن "، واختتمت سولاف كلماتها داعية لأختها بالرحمة؛ قائلة: نهى لروحك الرحمة والسلام والطمأنينة ..اشتقتلك ".

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انضمت النجمة السورية سولاف فواخرجى إلى أسرة مسلسل "بت القبايل" بطولة عمرو عبد الجليل وسمية الخشاب، استعدادا لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، لمخرجه حسنى صالح، ويدور فى إطار اجتماعى رومانسى، .



سولاف فواخرجى فى طفولتها

وقال المخرج حسنى صالح لـ"الخليج 365" إن المسلسل حدوتة اجتماعية رومانسية بين طبقات مختلفة فى الأعراف والعادات من الصعب تلتقى فى مكان واحد إلا أنها تجتمع خلال أحداث العمل، ويلقى الضوء على مناطق لا يعرف أحد عنها شيئًا سوى أهلها.

وعن موعد عرض المسلسل، أكد المخرج حسنى صالح أنه لا يسعى للعرض فى توقيت معين ولكن ما يشغله هو التحضير لعمل جيد يظل فى ذاكرة تاريخ.

"بت القبايل" بطولة سمية الخشاب وعمرو عبد الجليل ونبيل الحلفاوى، ونضال الشافعى ومحمود عبد المغنى وأنوشكا وسهر الصايغ وباسم سمرة وراندا البحيرى ومدحت تيخا وسميرة عبد العزيز وأشرف عبد الغفور ومفيد عاشور ومحمود البزاوى، بهاء ثروت، عمرو درويش، عمر زهران.