سبب هجرته لأمريكا وعلاقته برأفت الهجان.. 10 معلومات عن "لوسي ابن طنط فكيهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحلّ اليوم ذكرى ميلاد الفنان المصري "جمال رمسيس" الـ99، رمسيس مولود في 20 يناير 1921، وعرفه المصريون في دور "لوسي ابن طنط فكيهة" في الفيلم الشهير "إشاعة حب".

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي معلومات عن جمال رمسيس:

1- ولد في حي شبرا لأب مصري وأم إيطالية، وكان شقيقه الممثل ميمو رمسيس.

2- طلبهما خالهما رجل الأعمال الذي يعيش في أمريكا، للسفر إليه، وأديا أدوارًا صغيرة في التلفزيون الأمريكي.

3- بعدها عاد جمال لمصر وشارك في فيلم "إشاعة حب" و"إسماعيل ياسين بوليس سري".

4- بعد وفاة خاله عاد إلى أمريكا لإدارة أعماله.

5- عمل مع شقيقه ميمو في السينما المصرية في فيلم "إسماعيل يس في البوليس السري"، عام 1959، وقدم جمال دور العاشق للممثلة الإسبانية "إسماعيل يس"، وقدم ميمو فقام بدور أحد أفراد العصابة الذي أدعى الجنون وهرب من إسماعيل يس في الفيلم.

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6- قدمهما المخرج فطين عبدالوهاب في فيلم "بوليس سري" على تتر الفيلم "لأول مرة في مصر نجمي التلفزيون الأمريكي".

7- قدم جمال رمسيس مع المخرج الكبير فطين عبدالوهاب، شخصية لوسي في فيلم "إشاعة حب" من إنتاج 1960 ووكان جمال يجيد الرقص والغناء بعدة لغات.

8- بعد الفيلمين، انقطعت علاقة جمال وميمو بالسينما نهائيًا.

9- ظهرت في الثمانينيات من القرن الماضي، أخبار بأن جمال رمسيس هو نفسه العميل المصري "رأفت الهجان"، وتم الربط بينهما بسبب تسريحة الشعر التي اشتهر بها محمود عبدالعزيز في المسلسل، ولكن بعد فترة نشرت الصورة الحقيقية لرأفت الهجان أو رفعت الجمال.

10- توفى جمال رمسيس في 25 سبتمبر 2001 عن عمر يناهز 80 سنة، في ولاية ألاباما الأمريكية.

فيلم إسماعيل ياسين بوليس سري