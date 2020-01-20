تعاني من حساسية غريبة وصدفة غيرت حياتها.. حكايات ليلى عز العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة ليلى عز العرب بعيد ميلادها الـ72.

ولدت ليلى في 20 يناير 1948، وتخرجت في كلية التجارة وحصلت على دكتوراه في الاقتصاد، وفي سنوات قليلة تألقت في السينما والتلفزيون، لتصبح واحدة من أهم نجمات مصر في الفترة الأخيرة.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي معلومات عن الفنانة الكبيرة:

1- كانت بداية عملها في القطاع المصرفي، وكان أول تعيين لها في بنك القاهرة، ثم تقلدت عدة مناصب في البنوك والشركات الكبرى.

2- في عام 2000، سوّت معاشها، واتجهت للتمثيل من خلال أدوار صغيرة في السينما والدراما.

3- حصلت على دورة في مجال التمثيل في قصر السينما، وتدربت على يد الفنان الراحل سعد أردش.

4- لفتت الأنظار لها بقوة في عام 2009 في فيلم "ألف مبروك" للفنان أحمد حلمي، حيث جسدت دور والدته.

5- شاركت بعدها في أفلام "أسماء، 30 فبراير، حماتي بتحبني، يوم مالوش لازمة، أبو شنب".

6- نالت شهرة وشعبية كبيرة في التليفزيون من خلال شخصية "سامانثا" في مسلسل (الكبير أوي) بأجزائه المختلفة.

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7- قالت إن سبب تأخرها في العمل بالفن هو إنها قوبلت بمعارضة شديدة من والدها، عندما أفصحت له عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل بمقتبل عمرها.

8- أول تجربة تمثيلية لها كانت كومبارس صامتة في فيلم (معالي الوزير) عام 2002، حيث جسدت شخصية وزيرة تقوم بمصافحة رئيس الوزراء في بداية الفيلم.

ليلى عز العرب

9- قالت إن سبب استمرارها في العمل هو الدرس الذي تعلمته من والدتها لأن والدتها ظلت تعمل حتى سن 78 سنة.

لقاء مع ليلى عز العرب في صاحبة السعادة

10- تعاني من حساسية من التصوير الفوتوغرافي، وتجد صعوبة في الوقوف أمام الكاميرا.

11- قالت إن الصدفة لعبت دور مهم في حياتها، حيث ظهرت في مشهد وحيد في مسلسل "الأصدقاء"، وتعرفت على المنتج الفني للمسلسل الذي رشحها لفيلم "ألف مبروك"، وهناك تعرفت على المخرج المنفذ إسلام خيري، الذي أخرج مسلسل الكبير ورشحها لدور "سمانثا". ​