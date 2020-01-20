فيديو| مدحت العدل يكشف تفاصيل "حتى لا يطير الدخان" لمصطفى شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعاقدت شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني، مع الفنان مصطفى شعبان، لتقديم رواية "حتى لا يطير الدخان" للأديب الراحل إحسان ‏عبدالقدوس في مسلسل درامي لعرضه في دراما رمضان المقبل 2020.

وقال المؤلف والسيناريست مدحت العدل لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، إن شخصية فهمي عبدالحميد بطل الرواية ‏موجودة في الواقع وبقوة، مضيفًا أنه تم إدخال أبطال جدد في المسلسل، بالإضافة إلى أن أحداث المسلسل تدور في ‏الفترة من 2005 إلى 2013، قائلًا إن هذه الفترة مهمة في تاريخ مصر والوطن العربي، ومن الواجب تقديمها في عمل درامي.

وأضاف أنه أحب الرواية وأن نهاية المسلسل ستكون قريبة، لما كتبه الراحل إحسان عبدالقدوس، لكنها ليست مشابهة لنهاية الفيلم ‏الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام.‏

‎والمسلسل ‎"حتى لا يطير الدخان" هو تعاون إنتاجي جديد بين "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" وشركة "العدل جروب"، إذ يعمل ‏صناع العمل على الخطوط العريضة قبل بدء الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين، من سيناريو مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.‎