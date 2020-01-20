السبكي يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الجزء الثاني من "بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال المنتج أحمد السبكي، إنه مستعد لتحضير جزء ثاني من فيلمه السينمائي "بنات ثانوي" المعروض حاليًا في دور العرض.

وأضاف السبكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجزء الثاني لن يحمل الاسم نفسه، بل سيكون اسمه "4 جامعة".

وعن "أهل العيب" الذي يخوض بطولته منة شلبي ومحمد ممدوح وإلهام شاهين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج محمد ياسين، أكد السبكي، أن الفيلم لا زال متوقفًا وليس هناك أي جديد عنه في الفترة الحالية.

وتدور أحداث فيلم "بنات ثانوي" حول 5 فتيات في الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التي تدرس في مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة في الثانوية العامة تدعى "سالي محمد" بقسم العلمي، ويشارك في بطولته جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، وهنادي مهني، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.