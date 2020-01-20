أيسل عبد الوهاب تكشف خبايا المرض النفسي في "مذكرات إخصائية نفسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تستعد دار لوغاريتم لطرح رواية "مذكرات إخصائية نفسية" للكاتبة الشابة أيسل عبد الوهاب، في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتدور الرواية في أحداث منفصلة متصلة عن الإخصائية النفسية ياسمين، التي تتعرض يوميًا لحالة من حالات المرض النفسي، وتغوص الكاتبة الشابة في خبايا الأمراض النفسية لتقدم روشتة علاج تعريفية بكافة أنواع المرض النفسي بشكل قصصي مثير.

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وتحاول الكاتبة في روايتها التي جاءت في 300 صفحة من القطع المتوسط أن ترفع الوعي الجماهيري بالمرض النفسي وخطورته وتأثيره على المجتمع.

ولدت الكاتبة الشابة عام 1994، وهي حاصلة على بكالوريوس تجارة خارجية، وصدر لها من قبل رواية "مع حبي إلى إسرائيل" والتي حققت رواجًا كبيرًا في معرض الكتاب 2019.​