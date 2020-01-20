تراند اليوم : فيديو.. مريم حسين في وصلة رقص وحركات مثيرة لا تخلو من الإباحية



بعد قضية الفيديو الفاضح لها مع مغني أمريكي في الإمارات، والذي بسببه تم استبعادها من البلاد والحكم بتغريمها، عادت الفنانة المغربية مريم حسين، لإثارة الجدل حولها، بنشر مقطع فيديو وصفه البعض بالفاضح والمثير.

ويبدو أن الفنانة كانت في المنزل أو صالون التجميل، لرقصها في حين تقوم فتاة أخرى بتمشيط شعرها.

وتؤدي مريم حسين عبر رقصتها حركات مثيرة وصفت بالإباحية، عبر تلاعبها بجسدها بطريقة مثيرة من الأسفل.

وبسبب الفيديو هاجم النشطاء وخاصة في الخليج الذي حصلت فيه على شهرتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تتعمد إثارة الجدل حولها لتصبح حديث العامة ويفتح لها مجالًا للعمل، بينما اعتبر آخرون أن الفيديو بقصد الإثارة الجنسية.

وكانت الفنانة مريم حسين دخلت في سجال قضائي مع الإعلامي الإماراتي، بعد رفعه قضية ضدها بسبب الفيديو المثير الذي ظهرت فيه في دبي، وحصل على حكم بإبعادها عن البلاد، لكنهما واصلا طريق القضاء بسبب تبادل السباب بينهما، حيث أدانتهما المحكمة الاثنين.

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