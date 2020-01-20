تراند اليوم : زوج نانسي عجرم يخر ج عن صمته ويتحدى الجميع بكلمات مقتضبة

واقتبس فادي الهاشم، كلمات تحدٍ عن الكاتبة البريطانية جين رولينج، وقام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، والتي جاءت كلماتها كالتالي :«أدخل أيها الغريب ولكن تحمل عاقبة طمعك.. هؤلاء الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا.. فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا.. فلقد أنذرت.. أحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز».
وكانت المدعية العامة وجهت لزوج نانسي عجرم تهمة القتل العمد، لكنها ربطتها بمادة أخرى للدفاع عن النفس أو المال أو الغير على حسب الخطر.
وتلقت نانسي عجرم وزوجها تهديدات بالقتل من طرف شخص سوري، انتقامًا لمقتل شاب سوري داخل فيلتها على يد زوجها، وهو ما جعل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها يرفعان قضية ضد هذا الشخص السوري المقيم في ألمانيا.
وأوضح المحامي غابي جرمانوس أنه تم اتخاذ إجراء قانوني ضد وسيم زكور، يزعم أنه صحفي سوري، يعيش في ألمانيا وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها أو إحدى بناتها.