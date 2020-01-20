تراند اليوم : بعد أنباء عن ارتباطها بـفنان شهير وإنجابها لرضيع .. طفلة فيلم "أحمد حلمي" تفجر مفاجأة

واصلت الفنانة المصرية منة عرفة التي اشتهرت بظهورها مع أحمد حلمي في فيلمه "مطب صناعي" إثارة الجدل من جديد.
وقالت "منة" في تصريحات صحفية إنها وعلي غزلان أصدقاء مجرد أصدقاء ولو كان
وتابعت: الشائعات تلاحقني .. قبل ذلك قالوا إنني متزوجة ولدي ابنة وقابلت
و أكدت الفنانة منة عرفة أن ارتباطها بـاليوتيوبر والفنان علي غزلان ما هو إلا شائعة مضحكة .
وقالت "منة" في تصريحات صحفية إنها وعلي غزلان أصدقاء مجرد أصدقاء ولو كان
هناك بينهما ارتباط لما ترددت في الإعلان عنه بحسب "الوطن".
وتابعت: الشائعات تلاحقني .. قبل ذلك قالوا إنني متزوجة ولدي ابنة وقابلت
الشائعة بالضحك .. ونفس الأمر فعلته الآن ما الشائعة الجديدة.