تراند اليوم : وفاة نجم مسلسل "إمام الدعاة" بعد صراع مع المرض

مازال مسلسل "إمام الدعاة" الذي جسد شخصية الداعية المصري الأسطوري محمد متولي الشعراوي يحقق أصداءً من النجاح.

وتوفي أمس أحد الجنود المجهولين وراء هذا العمل وهو المخرج ومدير التصوير عبد المنعم صادق.

وأعلن مدير الإنتاج سامح صادق وفاة عمه عبد المنعم صادق بعد صراع مع المرض.

وأخرج "صادق" عددًا من السهرات التلفزيونية والمسلسلات مثل "البحث عن السعادة" و "العقاب".

بينما عمل كمدير تصوير في العديد من الأعمال الشهيرة أبرزها "إمام الدعاة" و "أخويا هايص وأنا لايص".

