عبدالله السدحان ينتقد طريقة تعامل السعوديين مع الإنتاج الفني- فيديو

أثار الفنان عبدالله السدحان، جدلا واسعا، بعد أن علق في تصريحات له على خوضه تجربة مسرحية جديدة في الكويت، والتي تأتي بعد غياب استمر 28 عاما، حيث انتقد طريقة تعامل السعوديين مع العملية الإنتاجية.

وقارن السدحان ما رآه من تعامل في الكويت خلال تحضيراته للعرض والبروفات، وما تحرص عليه الطواقم الفنية والإنتاجية هناك، وبين ما يحدث في السعودية، التي قدم فيها طيلة مشواره الفني العديد من الأعمال، واصفا طريقة العمل في السعودية بأنها مثل الجمعية التعاونية.

ونشر عبدالله السدحان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“، تناول فيه ظهور طاقمي العمل الفني والإنتاجي في عمله المسرحي الجديد ”الثمن“، وعلقّ قائلا: ”من خلال تجربتي في عمل كسرة ظهر وإطلاعي على سير الإنتاج في دولة الكويت، وجدت أرضا خصبة منظمة لتقديم عمل فني بغض النظر عن دور الجهات الرسمية“.

وأضاف:“الأعمال تنفذ بسلاسة ويسر إلا ما كتب الله، ومن خلال طواقم فنية وإنتاجية بأعداد قليلة، وليس كما هو حاصل لدينا وكأنما نحن جمعية تعاونية“.

وكان عبدالله السدحان، قد علقّ على قرار عودته للمسرح، قائلا: إن ”هذا العرض المسرحي أثار شجون أبو مساعد، إذْ نشر مقطع من عرض مسرحي قديم له جمعه بالفنان الراحل محمد العلي، ليوضح أنه ومن خلال قراءة متمعنة لنص العرض المسرحي الثمن، قرر العودة إلى المسرح بعد غياب جيل من الزمن“.

وأضاف الفنان السعودي: ”تم صياغة النص والحوارات من قبل الأديب عبدالعزيز السريع بطريقة لا ترى أمامك دلال بياع شراي وكميسيون ويصرف عملات إلا أبو مساعد بعينه وعلمه رحنا جينا“.

يُذكر أن مسرحية ”الثمن“ سوف تُعرض ضمن فعاليات الموسم الثالث لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، التي تتضمن 100 فعالية متنوعة بين أعمال استعراضية ومسرحية وموسيقية، ومن بين الفعاليات عرض الفنان عبدالله السدحان الذي يعود إلى خشبة المسرح بعد غياب منذ آخر مسرحية قدمها بعنوان ”للسعوديين فقط“ مع النجم الراحل بكر الشدي ويوسف الجراح.