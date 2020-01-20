غدًا.. حفل كردان بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي غدًا الثلاثاء فرقة كردان الغنائية بقيادة المايسترو على المنسي بقاعة النهر في تمام الساعة السابعة مساءً، اشتهرت فرقة كردان بتقديمها لباقة متنوعة من أشهر الأغاني والتى ترضي مختلف الأذواق

فيقدمون الأغاني العاطفية، التراثية، الوطنية وغيرها من أجمل ما قدم نجوم الفن.

يشار إلى أن أسعار تذاكر الحفل هي 47 جنيه مصري ويمكن للجمهور الراغب في الحضور

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حجز التذاكر من على موقع الساقية مباشرةً أو من خلال شباك التذاكر بمقر ساقية الصاوي بالزمالك.

الجدير بالذكر أن فرقة كردان قدمت عدد من الحفلات التي حازت على إعجاب الجمهور سواءً داخل الساقية أو خارجها وكانت أحدث حفلاتهم في بيت السحيمي بشارع المعز منذ بضعة أيام.