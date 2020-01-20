براد بيت يحصد جائزة أفضل ممثل مساعد في حفل SAG AWARDS

ميرنا وليد - بيروت - حصد النجم ​براد بيت​ جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"، في مهرجان نقابة ممثلي الشاشة SAG AWARDS، بدورته الجديدة لعام 2020.

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز جيمي فوكس، ​توم هانكس​، ​آل باتشينو​، وجو بيشي.

كما كانت من ضمن الجوائز أيضا، جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، وترشح لها كريستيان بيل، عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، و​ليوناردو دي كابريو​، عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وأدم دريفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وتارون إيعرتون عن دوره في فيلم Rocketman، وخواكين فينيكس عن دوره في فيلم جوكر.

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