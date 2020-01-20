خاص "الفن"- هل يتزوّج محمد منير قريباً؟

ميرنا وليد - بيروت - يعيش الفنان المصري ​محمد منير​ حالة من الحزن الشديد، بعد رحيل صديقه المقرب وزوج شقيقته محمود، والذي توفي قبل أيام، وهو رفيق الدرب لمنير.

وعلم موقع "الفن" أن المقربين لمنير يحثوه على الخروج من حالة الحزن، بالعمل جاهداً على ألبومه الجديد لطرحه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل حالته الصحية الأخيرة، إلا أن منير قرر أن يأخذ وقته لكي يعمل على الألبوم الجديد بهدوء، كما نصحه آخرون بالزواج مرة أخرى بعد تجربته الوحيدة التي فشلت، وذلك لكي يجد الحب والونس التي يحتاجها في حياته الخاصة، وحتى لا يشعر بالوحدة والإكتئاب ولكي يجد من يرعاه.

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