كاردي بي الداعمة الأولى لزوجها

متابعة بتجـــــــــــرد: في أسبوع الموضة للرجال في باريس قدم Off-set عرض خاص لمجموعة Capsule Collection جديدة للملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2020 بالتعاون مع Chaz A. Jordan و Omar Johnson.

وحرصت كاردي بي على دعم زوجها خلال هذا اليوم فحضرت العرض وتألقت بملابس شفافة ومعطف من الفرو. وكان ملفت إضافت قناع على الإطلالة غطت من خلاله وجهها.

ونشرت كاردي بي صورة على إنستغرام برفقة زوجها وأرفقته بتعليق جاء فيه: “تهانينا يا حبيبي على نجاحك في عالم الأزياء والملابس مع Chaz A. Jordan. أنا فخورة بك! من التصوير في برنامجين ، والتسجيل والعمل على أشياء أخرى كثيرة”.

كما رصدت الكاميرات الثنائي وهما خارجان سويًا بعد العرض إلى أحد المطاعم ومن بعدها ذهبا للإحتفال في أحد أماكن السهر.