ياسمين عبد العزيز تواجه أزمة بسبب هذه الطفلة

متابعة بتجـــــــــرد: استقرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على مسلسل “ونحب تاني ليه”، لتطل به على الجمهور في الدراما الرمضانية المقبلة.

ياسمين تبحث منذ فترة عن طفلة تشبهها لكي تقوم بدور البطولة أمامها، ويبدو أن الأمر تعقد حيث أفادت بعض المصادر، بأنه بالفعل تقدمت العديد من الفتيات الصغيرات لكي تشاركن في المسلسل، لكن المخرج وجدهن غير مناسبات، ولا تشبهن ياسمين التي تتميز بجمال هادئ وملفت في نفس الوقت، وجارية الآن محاولات العثور على طفلة تشبه ياسمين.

ويواصل المؤلف المصري عمرو محمود ياسين كتابة باقي الحلقات وإجراء تعديلات على العمل، وجاري أيضاً إختيار باقي الممثلين لمشاركة ياسمين البطولة، وقد رشحت الممثلة المصرية سوسن بدر لتقوم بدور رئيسي في المسلسل.