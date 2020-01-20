معتصم النهار: حابب أتعاون مع هيفا وهبي.. والشهرة متعبة وتسبب الإرهاق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاع الممثل السوري معتصم النهار أن يترك بصمة مميزة في الساحة الفنية من خلال أدائه المتميز وقدرته على تقمص الشخصيات بحرفية عالية، الأمر الذي جعله رقمًا صعبًا ينافس أهم نجوم الوطن العربي.

وبعد النجاح الساحق الذي حققه السنة الماضية في مشاركته بمسلسلي "خمسة ونصف" إلى جانب النجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي، و"ما فيي" الي جانب فاليري ابو شقرا، الذي جسد به شخصية فارس الذي عاش مرحلة صعبة منذ طفولته، ترك قرية نسر الجبل لسنوات، ليعود رجلًا قويًا وغنيًا يعيش قصة حب مع "ياسما". استطاع معتصم التربع على عرش الدراما العربية، حيث أصبح يتصدر العناوين وصفحات التواصل الاجتماعي.

وها هو الممثل معتصم النهار يكمل تألقه من خلال لعب دور "فارس" في الجزء الثاني من مسلسل " ما فيي"، واعدًا الجمهور باستكمال تقديم هذه الشخصية بنفحة مميزة بعيدًا عن التكرار، بخاصة أن هناك مشاركة لكوكبة من النجوم المخضرمين الذي انضموا مؤخرًا الى الجزء الثاني نذكر منهم: كارمن لبس، وسام صباغ، سينتيا مرحبا، وسام بريدي، وغيرهم.

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والمؤكد أن بانتظار الممثل معتصم النهار سنة مليئة بالنجاحات، بخاصة أن جدول أعماله يزخر بالكثير من التحضيرات لأعمال مميزة، إذ سيلعب دور البطولة في مسلسل "أسود أبيض" إلى جانب النجمة هيفا وهبي في حبكة أقل ما يقال عنها أكثر من رائعة، وسيكون لها وقعها على الساحة الفنية، بخاصة أن الجميع بانتظار هذه الثنائية التي تأجلت بعض الوقت بعد اعتذار معتصم النهار عن المشاركة في " أشباح أوروبا".

كما سيشارك الممثل معتصم النهار في مسلسل "من الآخر"، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك 2020، وهو من إنتاج شركة الصباح إخوان في حين تولى الكتابة إياد أبو الشامات. أما الإخراج فلشارل شلالا، إذ سيلعب دور البطولة إلى جانب كل من الممثلتين ريتا حرب، سينتيا صموئيل، وكوكبة من الممثلين المخضرمين.

ويعتبر هذا المسلسل دراميًا اجتماعيًا بامتياز، إذ ستجتمع الشخصيات الثلاث وسط وضع عائلي صعب يتحكم بالجميع ويحرك مختلف مجريات الحدث.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجريناها مع الممثل معتصم النهار، إذْ تحدث عن اعماله التي ستبصر النور خلال سنة 2020.