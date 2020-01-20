نادين نجيم تنفعل على متابعة: "معك حق مني مهضومة ولا حلوة".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى قائمة الفنانين الذين يردون على متابعيهم في حال وجدوا تعليقا غير مناسب، وأثار انضمام الفنانة لمستخدمي تطبيق الفيديوهات المعروف "Tik Tok" جدلا بين المتابعين خاصة بعد أن تركت مقطع فيديو طريف انقسمت عليه الآراء.

وأظهر المقطع نادين نسيب نجيم، وهي تقلد الفنان المصري الراحل سعيد صالح في إحدى مشاهد مسرحيته الشهيرة "مدرسة المشاغبين"، وهو: "فين السؤال هو ده تعرف إيه عن المنطق أعرف إن لما واحد يضرب واحد على دماغه ميحطش منطق مش هو ده المنطق ولا مش هو".

وتم تداول المقطع على نطاق واسع وكان كل مغرد يبدي رأيه كما يحلو له غير أن أحد التعليقات أثار غضب نادين نجيم بشدة الأمر الذي دفعها للرد وهو ما أحدث انقساما أكبر، إذ أعادت متابعة نشر مقطع الفيديو وعلقت: "بس في حدا يفهني مفكرا حالها مهضومة؟ بعدين ليش هيك صايرة".

وجاء رد نادين نسيب نجيم: "معك حق مني مهضومة ومني حلوة ويلي بدك رتحتي هلىء؟!، نفّستي؟ أي عال الكل ناطر يشوف جمالك وهضامتك ما تحرمينا من جمالك يلي متل أخلاقك حلوة".

Advertisements

وأثار رد نادين نجيم انقساما بين المتابعين فالبعض اتهمها بأنها لا تملك خفة دم كي تقدم على نشر مقطع فيديو طريف كهذا فيما تدخل عدد من فانز نادين نجيم في الأمر وقال أحدهم: "تحت شعار كلمة (النقد) في فئة عم تعطي حق لنفسها تجرح بغيرها وتوجه لهم كلام مثل الرصاص وبدهم الغير يتقبل هالشي النقد انك تكون موضوعي بكلامك وحقاني بضميرك ما تستعمل الكلمة لتفرغ طاقاتك السلبية ضد غيرك اعملي بصمت ودعي نجاحك يرد على تفاهتهم"، وردت عليه نادين قائلة: "النقد بده يكون مبني على منطق وأقلية بيتمتعوا بالمنطق".

وقال متابع آخر: "ما في logique بالمرة تعتير"، وردت نادين بالقول: "مش هو دا المنطق؟ هو ولا مش هو!"، فيما ظلت الأمور بتصاعد بين المتابعة التي انتقدت نادين نجيم وبين متابعين مؤيدين للفنانة اللبنانية الذين أشادوا بهضامتها في المقطع.

وكانت نادين نجيم قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، كشفت فيه عن اللوك الذي ستظهر به في مسلسلها الرمضاني الجديد "2020" والذي ستلعب بطولته إلى جانب الممثل السوري قصي خولي، وظهرت فيه وهي تقص شعرها، واعتمدت الغرة القصيرة التي أظهرت ملامح وجهها بشكل أكبر، فيما لم تضع أي نوع من المكياج، وبدت أقرب للطبيعية.

وسرعان ما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد رؤيتهم للفيديو، المقارنة بينها وبين النجمة التركية، وذلك بسبب تشابه اللوك الذي جعل كلا من النجمتين تتشابهان إلى حد ما، مما دفع بعضهم للربط أيضا بين قصة مسلسل "2020" الذي ستظهر به نادين، وبين مسلسل "عزيزة" الذي كان آخر أعمال النجمة التركية أرتشيل، وعما إذا كانت قصة المسلسلين ستتشابه أيضا، معللين هذا الربط بأن إطلالة نادين تتشابه جدا مع إطلالة هاندا في المسلسل.

يذكر أن المخرج فيليب أسمر أعلن في وقت سابق عن بدء العد التنازلي لانطلاق تصوير مسلسل "2020"، في ثاني عمل له مع نادين وقصي، بعد مسلسل "خمسة ونص" الذي جمع هذا الثلاثي العام الماضي.