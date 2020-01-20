شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل على ربيع عن الانتهاء من "الخطة العامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم على ربيع خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه أوشك من الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم "الخطة العامية" الذي بدأ تصويره من الشهر الماضي، حيث قال أنه لا زال يفصله 10 أيام فقط وينتهي من تصوير كافة مشاهده خلال الفيلم الذي يشارك في بطولته بجانب على ربيع كلاً من عمرو عبد الجليل، غادة عادل، محمد عبد الرحمن "توتا".

ومن المقرر أن يبدأ بعدها على ربيع تصوير مشاهده في مسلسل "وصل أمانة" الذي يقوم ببطولته مع الفنان مصطفي خاطر حيث يشارك الثنائى للمرة الأولي خلال عمل درامي واحد بعد سنوات من العمل معاً علي خشبة مسرح مصر، الذي شهد تفجر موهبتهما حتي أصبحا من أهم نجوم الكوميديا خلال الوقت الحالي، وتدور أحداث المسلسل حول حلقات منفصلة متصلة في إطار وقالب كوميدى.

Advertisements

وقد صور على ربيع العديد مشاهده في فيلم "الخطة العامية" ما بين طريق اسكندرية الصحراوي، وبولاق، بالإضافة إلى منطقة وسط البلد.

فيلم "الخطة العامية" من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، وتدور قصة الفيلم حول محاولة على ربيع سرقة بنك، وذلك من خلال الشخصية المختلفة الذي يلعبها، والفيلم من إخراج معتز التوني.

قد نشر على ربيع مؤخراً صورة له وهو يقود البسكلتة خلال فيديو ظهر فيه عبر موقع انستجرام، كما شغل في الفيديو أغنية "ع البسكلتة" للفنان محمد سعد، والذى سبق وغناها ضمن أحداث فيلم اللمبي.