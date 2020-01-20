شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى عن لقطة احتفال صلاح بهدفه فى مان يونايتد: كان نفسى أصور البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المخرج مجدى هوارى، بمشهد الصور التى التقطت للنجم المصرى محمد صلاح عقب إحرازه هدف ليفربول الثانى فى مرمى مانشستر يونايتد، وتمنى أن يكون هو مصور هذه اللقطات، ونشر مجدى الهوارى صورة لمحمد صلاح أثناء احتفاله على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، اليوم الإثنين، وعلق قائلا: "كنت أتمني أن أصور المشهد كله إلى نهاية الشوت ده وأطلعه زي ما هو كده بطل !! ????????❤️ مشهد الموسم مبروك ليفربول مبروك صلاح".



مجدى الهوارى يعلق على هدف محمد صلاح

وقاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول لتحقيق فوز هام على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأحد على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة من بدايتها حتى النهاية وقد أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 47 بتسديد الكرة خارج المرمى من عرضية مميزة لأندي روبرتسون، قبل أن يسجل هدف فريقه الثاني في الوقت القاتل من المباراة.

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وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، أضاف النجم المصري محمد صلاح ثاني الأهداف من تمريرة عابرة لحارس المرمى البرازيلي أليسون، ويكون أول أهداف صلاح فى شباك يونايتد فى تاريخ مشاركاته أمام الشياطين الحمر.

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول سلسلة اللاهزيمة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، برصيد 64 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثانى، برصيد 48 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس، برصيد 34 نقطة.

ونجح النجم المصري محمد صلاح فى معادلة أهداف نجم ليفربول السابق، فرناندو توريس في مسابقة الدوري الانجليزي، بعد تسجيل هدف فريقه الثاني اليوم أمام مانشستر يونايتد.