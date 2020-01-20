شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. نادية الجندى ونبيلة عبيد تبدآن رحلتهما مع "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، غداً الثلاثاء بعد ترحيل موعد بدء التصوير يوم واحد بعدما كان مقرر اليوم الاثنين، وذلك بعد سفرهما بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر إلى هناك يوم الجمعة الماضية، لعمل بروفات ترابيزة بصحبة مخرج العمل وائل احسان وذلك قبل بدء التصوير بأحد الفيلات هناك وهو الديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

"نساء من ذهب" مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون فى العمل منهم بيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع على أن يتم اختيار باقى الفنانين تباعاً مع التصوير.



بطلات ومخرج نساء من ذهب

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وتجتمع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى "نساء من ذهب" ليكتب نهاية صراع شريف دام لسنوت على شباك تذاكر السينما، اذ يعد الثنائى من أبرز نجمات السينما خلال فترة الثمانينات، لتستطيع القناة المتعاقدة على عرض المسلسل جمعهما ى عمل واحد وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسمير غانم، وعلى ربيع.