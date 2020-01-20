شاهد.. اصالة وفيفي عبده في سهرة خاصة!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 08:53 صباحاً - اجتمع كل من النجمات أصالة وفيفى عبده وسمية الخشاب ورجاء الجداوى والإعلامية بوسى شلبى في احد السهرات الخاصة. وقد نشرت الإعلامية بوسى شلبى مجموعة من الفيديوهات والصور عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت فيفى عبده، وهى ترحب بأصالة. وقالت فيفي عبده “أصالة ديه منورة وزي القمر بسم الله ماشاء الله عليها .. من الأيام اللى انا مبسوطة بيها أوى.. وكمان معانا سمية ورجاء”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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